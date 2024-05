(Di giovedì 16 maggio 2024) Il ragazzo si è infortunato sotto gli occhi di un amico, presente sul posto.a Clusone, morta una bimba di 8 anni – Ilcorrieredellacittà.com Stava tornando a casa, quando un imprevisto ha interrotto il rientro e reso necessario l’intervento sanitario d’urgenza, via elisoccorso. Mattinata col fiato sospeso per unche questa mattina è rimasto vittima di un, su strada Sabotino. Il giovane era a bordo della, quando purtroppo ha perso il controllo del veicolo. Perde il controllo della, l’amico assiste all’Stando alla ricostruzione attuata sul posto dalle pattuglie della polizia locale, questa mattina ilsi trovava a bordo della sua, una Yamaha, in direzione Borgo Sabotino, ...

Brutto incidente per l’attore di Gomorra , adesso è ricoverato in ospedale di Giugliano: fans preoccupati e in attesa di novità. Grande preoccupazione per un incidente avvenuto nelle scorse ore tra le strade della provincia di Napoli . Un grave ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIl produttore, regista e attore napoletano Gaetano Di Vaio , 56 anni, è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale di Giugliano in Campania dopo un Incidente avvenuto la scorsa notte a Qualiano, vicino a Napoli: Di ...

Grave incidente stradale per Gaetano Di Vaio : è in pericolo di vita Grave incidente nella notte per Gaetano Di Vaio , noto attore e produttore napoletano, le cui condizioni risultano essere molto gravi. Il 56enne avrebbe perso il controllo del suo ...

Grave incidente in moto: 19enne elitrasportato a Roma - grave incidente in moto: 19enne elitrasportato a Roma - Stava tornando a casa, quando un imprevisto ha interrotto il rientro e reso necessario l’intervento sanitario d’urgenza, via elisoccorso. Mattinata col fiato sospeso per un 19enne che questa mattina è ...

Grave incidente stradale per Gaetano Di Vaio: è in pericolo di vita - grave incidente stradale per Gaetano Di Vaio: è in pericolo di vita - grave incidente nella notte per Gaetano Di Vaio, noto attore e produttore napoletano, le cui condizioni risultano essere molto gravi. Il 56enne avrebbe perso il controllo del suo scooter, finendo per ...

Circum, stop ai treni per Baiano: 18 sindaci del nolano scrivono a De Gregorio - Circum, stop ai treni per Baiano: 18 sindaci del nolano scrivono a De Gregorio - Un incontro urgente con i vertici Eav, è stato chiesto ed ottenuto dal sindaco di Cicciano (Napoli), e presidente del Tavolo dei Comuni dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Nolana, Giuseppe Caccavale, a ...