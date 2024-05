Grande Fratello - Beatrice Luzzi torna sui social con Giuseppe Garibaldi | la foto che fa sognare i fan

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Da quando ilè giunto al termine ormai due mesi fa, gli ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini sonoti alle proprie vite, senza però dimenticare di aggiornare i rispettivi fan sui loro progetti lavorativi e su come stiano procedendo le loro vite private. In particolare, i fan si sono mostrati molto interessati al rapporto tra, che dopo la fine del programma hanno cercato di recuperare il loro rapporto, entrato in crisi durante la permanenza all’interno della Casa. Nelle scorse settimaneaveva condiviso sul suo profilo Instagram un’immagine che la raffigurava felice e sorridente davanti al Colosseo proprio insieme a, mandando in visibilio i ...