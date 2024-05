Golf | al club Le Fonti si è disputato il torneo Audi Quattro Cup Ciani e Caroli vincono a sorpresa sulla coppia Capparotto-Varoli

Al Golf Club Le Fonti il circuito Saranno Famosi. Alessio Santinelli il migliore assoluto mentre Samuele Pollastri (84) prevale tra gli under 12. Tra le ragazze Sofia Petrosino e Giada Pelliccioni (under 12). Nella categoria netta vittoria per Ruben ...

La D’Alessandro Golf Cup ha aperto il fine settimana agonistico al Golf Le fonti. Il percorso castellano si è presentato in ottime condizioni e Giuliano Caroli ne ha approfittato portando a termine un giro in 74 colpi con ben otto birdie nello score ...

Si è svolta sabato 6 aprile la gara Road to Italian Open, promossa da Conti Argenti, che ha dato il via al fine settimana agonistico del Golf Le Fonti. Clima più che primaverile, campo in ottime condizioni e ambiti premi in palio hanno reso la ...