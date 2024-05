Gli studenti imparano a salvare vite umane Lezioni di soccorso con le ‘Misericordie’

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sono già 235 glilunigianesi in grado diuna vita usando in emergenza un defibrillatore grazie al progetto “A scuola di” delle Misericordie della Toscana che, in meno di sette anni ha già formato oltre 140 mila ragazzi in tutta la regione. Sono 1.152 i ragazzi formati nelle scuole della provincia: 26 delle scuole dell’infanzia, 204 delle elementari, 392 delle medie e 530 delle superiori, dove il percorso prevede il corso Blsd e l’uso del defibrillatore. E da ieri ci sono 25 giovani in più formati al primo, grazie a alla mattinata di formazione che ha coinvolto glidell’Istituto Leonardo Da Vinci-Liceo Malaspina di Pontremoli con il supporto dei volontari delle Misericordie di Pontremoli, Mulazzo e Bagnone.che ottengono l’attestato ...

