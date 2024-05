Gli studenti detenuti preferiscono Filosofia e Scienze politiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Cresce il “Progetto Carcere“ della Statale di Milano, il più grande d’Italia: gliristretti sono passati da 139 a 159, sono otto gli istituti penitenziari e 27 i dipartimenti dell’ateneo coinvolti, con 198 universitari che operano come tutor. Tra i corsi con più iscritti spicca al primo posto, (dove il progetto è nato) con 23, seguito dacon 21,umanistiche per la comunicazione con 18,dei servizi giuridici con 15 e Giurisprudenza con 12 iscritti. In totale gli iscritti alle triennali sono 138, 12 stanno proseguendo con una magistrale, mentre novehanno scelto una laurea magistrale a ciclo unico. Gli esami sostenuti da tutti gliristretti nell’anno 2023 ...