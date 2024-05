Gli inquilini di Acilia in Consiglio municipale | Sosteneteci in questa battaglia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ostia, 16 maggio 2024 – Una delegazione didella palazzina 8 di via Alberto Galli, ad, dopo l’assemblea pubblica di ieri (leggi qui),stamattina si è recata inper far sentire la propria voce e per chiedere una soluzione al “cantiere” che hanno dentro casa da oltre 10 anni. “Queste famiglie vivono un disagio enorme e si ritrovano, da oltre 10 anni a vivere in case sono puntellate – ha detto Emanuela Isopo, rappresentante di Unionedurante il suo intervento -. Ogni loro stanza ha i puntellamenti. Quello che chiedono è solo un percorso e delle soluzioni più accomodanti. Noi abbiamo presentato la richiesta per la Commissione politiche abitative, ma stiamo ancora attendendo la calendarizzazione. Abbiamo formalizzato anche una ...

