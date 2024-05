Gli Avvisi dialoganti di FONARCOM e di EPAR finanzieranno fino al 100% le Academy aziendali e interaziendali ai lavoratori delle micro e delle PMI

(Di giovedì 16 maggio 2024) Questo pomeriggio, il fondo interprofessionaleed, l'organismo bilaterale e intersettoriale di Cifa-Confsal, hanno lanciato dal Festival del Lavoro la loro sfida: consentire a tutte le imprese, anche alle piccole e medie, e peralle, di realizzare o potenziare le loroche, com'è noto, sono gli ambienti più adatti alla formazione del personale e allo sviluppo del business. Una sfida che alza l'asticella della formazione in Italia. Scompaiono, così, alcuni fattori limitanti che, di fatto, consentivano solo alle aziende di grandi dimensioni di accedere a questa esperienza, cominciando dall'accesso al finanziamento. Ora, questo non è più un problema. Con l‘Avvisoaziendale e con l'Avviso...

