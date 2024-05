Gli anelli del potere 2 mostrerà finalmente il vero volto di Sauron?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il mondo di Talkien sta per tornare. In tv e anche al cinema, con nuovi film del Signore degliin lavorazione. Ma prima sarà Glidel2, ovuna nuova stagione della serie prequel Prime Video a partire dal prossimo 29 agosto. Nel corso dell’upfront di Amazon, tenutosi a New York, non solo è stato rivelato il giorno in cui potremo continuare ad ammirare le suggestioni dei luoghi e dei personaggi creati dal grande autore fantasy, ma sono state anche mostrate le prime immagini di questo secondo attesiso capitolo. Se la precedente stagione si è aperta su una giovane Galadriel (interpretata da una perfetta Morfydd Clark), comandante degli elfi del nord, sulle tracce niente meno che di(a cui presta ilCharlie Vickers), quest’ultimo diviene ora il fulcro ...