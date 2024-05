Giuntoli Juve - primo trofeo bianconero Ora la ricerca di un tecnico

Un trofeo per due. Motivazioni diverse, stesso obiettivo: una finale da vincere. Atalanta–Juventus si giocano la 77esima edizione della Coppa Italia , in programma oggi alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. I bianconeri per un successo che manca ...

A Roma, il match valido per la finale di Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e Juventus : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Olimpico di Roma, Atalanta e Juventus si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Juventus che parte arrembante e trova il gol con Dusan Vlahovic, Atalanta che soffre senza lo squalificato Scamacca al centro dell’attacco. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo, ...

Atalanta-Juventus 0-1: Vlahovic in apertura, la Juventus vince la 15a Coppa Italia - Atalanta-juventus 0-1: Vlahovic in apertura, la juventus vince la 15a Coppa Italia - COPPA ITALIA - Un gol di Vlahovic dopo 4 minuti basta alla juventus per vincere la 15a Coppa Italia della sua storia. L'Atalanta cade di misura 1-0 e si arrende ...