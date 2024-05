Giulia Cecchettin uccisa con 75 coltellate - Turetta installò un' app spia sul suo cellulare e premeditò il delitto almeno 4 giorni prima

Papà Gino: «Nulla mi ridarà Giulia» Lo zio: «La giustizia dia un segnale» - Papà Gino: «Nulla mi ridarà Giulia» Lo zio: «La giustizia dia un segnale» - Gino cecchettin, il papà di Giulia ... Se venisse dato l’ergastolo a turetta, ma poi lo declassassero per vari motivi non lo troverei giusto, sarebbe solo un girarci intorno. Giustizia è far pagare ...

Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta la spiava con un’app. Uccisa con 75 coltellate - Omicidio cecchettin, Filippo turetta la spiava con un’app. Uccisa con 75 coltellate - Filippo turetta aveva installato un’app sul telefono della povera Giulia cecchettin per poterla spiare. Aveva pianificato e premeditato ogni cosa, anche la fuga “almeno dal 7 novembre”, 4 giorni prima ...

Filippo Turetta: le 75 coltellate a Giulia Cecchettin e un'app per spiarla - Filippo turetta: le 75 coltellate a Giulia cecchettin e un'app per spiarla - L'atto di accusa che i pm di Venezia hanno notificato a Filippo turetta per l'omicidio di Giulia cecchettin è una sorta di racconto dell'orrore. Settantacinque coltellate per ucciderla, scrivono i ...