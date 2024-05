Giucas Casella ipnotizza Tina Cipollari a Uomini e Donne | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Momento cult a, il dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Un momento di televisione così trash da essere diventato una vera perla per gli appassionati del genere. Nella puntata andata in onda oggi, giovedì 16 maggio, è andato in onda un siparietto che è già diventato iconico. Protagonisti l'opinionista, l'illusionistae il giornalista Riccardo Signoretti, il quale sul giornale che dirige ha spesso ospitato ultimamente interviste in cuiha raccontato diffusamente la pseudo storia d'amore che avrebbe avuto con l'opinionista. Da qui l'idea di invitarein studio. "Ti ho messo la vostra canzone" sottolinea Maria De Filippi introducendo quello che sarebbe ...