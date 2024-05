Giubileo e look dei vigili - i sindacati | Il Campidoglio ritiri la circolare

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 maggio 2024 – “Niente frangette, barba e baffi lunghi, dosare la brillantina e perfino la lacca. Alle donne si raccomanda un taglio di capelli che lasci la fronte scoperta. Le tinte dei capelli solo con colori naturali. Queste sono solo alcune delle disposizioni del codice estetico del Corpo deiurbani concepito per il”. Così, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola, il reggente della Cisl Roma Capitale Rieti Enrico Coppotelli e Alberto Civica, segretario generale Uil Lazio. “Taglio di capelli non eccentrico, trucco non eccessivo”: ildeiper ilfa discutere “Una– spiegano – quantomai inutile, in considerazione del fatto che da tempo l’uniforme della Polizia Locale ha ridotto tante ...

