Giro d’Italia - Alaphilippe vince 12esima tappa e Pogacar sempre in rosa

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Julianoggi in solitaria, dopo una fuga di quasi 140 km, la 12/adeld'Italia, la Martinsicuro-Fano di 193 km. Il francese della Soudal Quick-Step si impone con 31" di vantaggio sull'ecuadoriano Jhonatan Manuel Narváez Prado (Ineos Grenadiers) e sul belga Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck). Lo sloveno Tadej, giunto

La tappa dei muri non poteva avere un vincitore migliore. Un uomo da classiche, un uomo da côtes: Julian Alaphilippe . Il transalpino ha dato spettacolo sin dalla partenza e si è andato a prendere un successo tanto cercato al Giro d’Italia ...

Il video con gli Highlights della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2024 , la Martinsicuro-Fano di 193 chilometri. Assolo strepitoso di Julian Alaphilippe , che mette in mostra una gamba degna dei suoi giorni migliori, dei tempi in cui vinceva il ...

Nella giornata di Julian Alaphilippe , Tadej Pogacar ha gestito agevolmente la sua leadership al Giro d’Italia 2024 . Una dodicesima tappa che ha visto andare via la fuga, con il gruppo della Maglia Rosa che ha controllato ogni possibile attacco, ...

Alaphilippe vince la 12^ tappa al Giro, Pogacar resta in rosa - alaphilippe vince la 12^ tappa al giro, Pogacar resta in rosa - 1 minuto per la lettura FANO (ITALPRESS) – Julian alaphilippe ha vinto con arrivo solitario la 12esima tappa del giro2024, Martinsicuro-Fano di 193 km. Il francese due volte campione del mondo è scatt ...

Giro d’Italia nelle Marche: vince il francese Julian Alaphilippe - giro d’Italia nelle Marche: vince il francese Julian alaphilippe - Il finale a Fano è avvenuto intorno alle 16.45 Il giro d'Italia è nelle Marche. Nella dodicesima tappa Martinsicuro-Fano, il percorso si concentra principalmente sul territorio marchigiano. A vincere ...

Giro d'Italia 2024, tappa 12: impresa di Alaphilippe. Ordine d'arrivo e classifica - giro d'Italia 2024, tappa 12: impresa di alaphilippe. Ordine d'arrivo e classifica - In fuga dal mattino, il francese fa il vuoto insieme a Maestri a Recanati prima di scattare sullo strappo di Monte Giove in un giorno di calma quasi piatta tra i big ...