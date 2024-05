Giro d’Italia 2024 - tutte le classifiche | Milan resta in ciclamin - Tiberi si conferma miglior giovane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) La frazione Martinsicuro-Fano, di 193 km, è stata la dodicesima deldi ciclismo su strada: si è trattato di una frazione in cui i fuggitivi di giornata si sono giocati la vittoria, ma comunque sono rimasti invariati i leader delle quattro principali graduatorie individuali. Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), oltre a vestire la Maglia Rosa, è anche in testa alla classifica degli scalatori, mentre l’azzurro Antonio(Bahrain – Victorious) siin vetta alla graduatoria riservata ai giovani, infine l’altro italiano Jonathan(Lidl – Trek) mantiene la testa della classifica a punti.: Julian Alaphilippe fa il vuoto nella tappa dei muri, non c’è battaglia in ...