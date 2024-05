Giro d’Italia 2024 - la tappa di domani Riccione-Cento | percors - altimetr -a, progra -ma, o -ari, tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Prima delle grandi montagne, ilpresenta alcune tappe adatte ai velocisti: dopo la frazione di Francavilla al Mare e quella dei muri di oggi, ecco unapraticamente completamente piatta che potrà dare un’altra chance agli sprinter.O Si parte da, dal Mar Adriatico, per raggiungere, nel bel mezzo della Pianura Padana. 179 chilometri con un dislivello praticamente nullo. Si attraverserà la Romagna e la costa all’inizio per addentrarsi poi nella Pianura Padana con l’arrivo ache sarà quasi inevitabilmente uno sprint. Proprio laperfetta per gli sprinter, che dovranno solo pensare agli ultimi chilometri, non essendoci nessuna difficoltàica. In mezzo solo ...