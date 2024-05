Giro d’Italia 2024 - classifica e ordine di arrivo dodicesima tappa | monumentale impresa di Julian Alaphilipp - sempre in rosa Pogacar

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lae l’didelladel, la Martinsicuro-Fano di 193 chilometri. Anche oggi arriva la fuga, al termina di unamolto emozionante nell’entroterra marchigiani con numerosi muri bassi. A trionfare sul traguardo di Fano è une, che vince al termine di una fuga a due di quasi 130 km insieme ad uno stoico Mirco Maestri. Il due volte campione del mondo stacca il compagno di fuga nello strappo finale e trova la sua prima vittoria in carriera nella Corsa. Secondo posto per Jhonatan Narvaez davanti a Quinten Hermans. Il gruppo arriva con un ritardo di quasi 5 minuti e mezzo: rimane ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.57 “Non avevo previsto di partire in due con Maestri, devo fargli i complimenti: anche lui meritava i complimenti”. Anche avanti ai microfoni del Giro , ...

Giro d’Italia, Alaphilippe vince a Fano: impresa solitaria dell’ex campione del mondo. Pogacar resta in rosa - giro d’Italia, Alaphilippe vince a Fano: impresa solitaria dell’ex campione del mondo. Pogacar resta in rosa - Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) ha vinto per distacco la 12/a tappa del giro d'Italia Martinsicuro-Fano di 193 chilometri. Alle spalle del francese si sono piazzati Jhonatan Narvaez (Ineos ...

Alaphilippe vince la 12^ tappa al Giro, Pogacar resta in rosa - Alaphilippe vince la 12^ tappa al giro, Pogacar resta in rosa - FANO (ITALPRESS) - Julian Alaphilippe ha vinto con arrivo solitario la 12esima tappa del giro2024, Martinsicuro-Fano di 193 km. Il francese due volte campi ...

Giro d’Italia 2024: Julian Alaphilippe fa il vuoto nella tappa dei muri, non c’è battaglia in gruppo - giro d’Italia 2024: Julian Alaphilippe fa il vuoto nella tappa dei muri, non c’è battaglia in gruppo - Grande spettacolo nella tappa dei muri al giro d'Italia 2024. La dodicesima frazione, con arrivo a Fano, ha visto lo show timbrato da Julian Alaphilippe: ...