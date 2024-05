Giovanni Malagò | Mai avuto dubbi su Marcell Jacobs Le prestazioni dell’atletica sono tanta roba

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024)ha aperto la stagione con un convincente 10.11 a Jacksonville, faticando in uscita dai blocchi di partenza e poi mostrando un buon lanciato. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha poi partecipato alle World Relays, contribuendo alla qualificazione della 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il velocista lombardo tornerà in scena sabato 18 maggio a Roma per la sua seconda uscita individuale dell’annata agonistica, cimentandosi nuovamente sul rettilineo presso lo Stadio dei Marmi.si sta lasciando alle spalle i problemi fisici che lo hanno fortemente limitato nelle ultime due stagioni, nonostante i quali è comunque riuscito a vincere la medaglia d’oro ai Mondiali Indoor e agli Europei, oltre a contribuire all’argento della staffetta nell’ultima rassegna iridata. Il Messia ...