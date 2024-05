Giornata della ristorazione - sul Sentierone flash mob con gli chef bergamaschi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bergamo. Economia e ospitalità. Sono questi i temi al centroseconda edizioneper la CulturaOspitalità Italiana, l’appuntamento, in programma il 18 maggio, promossa da FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Agricoltura,Sovranità Alimentare e delle Foreste, del MinisteroCultura e del Ministero del Turismo. Nell’occasione, anche Confcommercio Bergamo ha svolto un’intensa attività di promozione dell’iniziativa tra i ristoratori del proprio territorio, raccogliendo 120 adesioni, e ha scelto di ...

"La ristorazione è un settore fondamentale in quanto svolge un importante ruolo di alfiere del Made in Italy contribuendo a valorizzare i prodotti e le eccellenze del nostro Paese. Fondo Fon.Te. crede molto in questo comparto che costituisce uno ...

Bologna , 16 maggio 2024 – La parola del giorno è mettere le mani in pasta. Perché nella seconda edizione della Giornata della Ristorazione per la Cultura dell'Ospitalità Italiana, che si svolgerà sabato 18 maggio, qui a Bologna si esalta la ...

Fipe-Confcommercio del Piceno alla seconda Giornata della Ristorazione per la Cultura della Ospitalità Italiana

Bar e ristoranti preparatevi: Urso vuole regolare il far west dei tavolini all'aperto - Rendere strutturali i dehors. Lo dice senza giri di parole il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine dell'evento di Fipe alla Camera 'giornata della ristorazione', con la precisa volontà, ...

Una ricetta speciale che valorizzi l'ospitalità: anche alla Spezia "La giornata della ristorazione" - Un piatto scelto per portare avanti i valori dell'accoglienza e dell'ospitalità. Così Fipe Confcommercio sia a livello locale che nazionale con la giornata della ristorazione che, alla Spezia, verrà p ...