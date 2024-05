Giorgia Meloni - messaggio al Festival del lavoro a Firenze | Lanceremo un piano da G7 Rivoluzione sia a misura d’uomo

(Di giovedì 16 maggio 2024) La Premier: "Non possiamo da una parte fermare" la "" innescata dall'avvento dell'Intelligenza artificiale, "ma dobbiamo lavorare per fare in modo che questo processo sia sempre ad'uomo, che sia cioè incentrato sull'uomo, controllato dall'uomo e che abbia l'uomo come suo ultimo fine. L'intelligenza artificiale sarà una risorsa se il suo sviluppo migliorerà la qualità del, se lo renderà più efficiente, sempre più adi persona. Non sarà una risorsa, al contrario, se condurrà semplicemente alla sostituzione dei lavoratori o all'espulsione di milioni di lavoratori dal mercato del" L'articolo proviene daPost.

