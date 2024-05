Gioca alle slot tutto lo stipendio della moglie e poi cerca di ucciderla

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il caos si è scatenato in una casa di Biancavilla, in provincia di Catania, dove un uomo di 51 anni ha dato letteralmente di matto e le forze dell’ordine a stento sono riuscite a bloccarlo e arrestarlo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Laè stata aggredita dal marito che ha poi tentato di, riuscendo a telefonare ai carabinieri per chiedere aiuto. L’arresto I militari arrivati sul posto hanno trovato la donna terrorizzata in mezzo alla strada e l’hanno tranquillizzata, per poi salire al piano superiore dove l’uomo stava letteralmente dando di matto. Visibilmente ubriaco stava inveendo contro i familiari e in casa i carabinieri hanno trovato mobili e porte rotte, soprammobili in frantumi, cocci di vetro sul pavimento e un libro datofiamme in ...