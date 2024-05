Giffoni Innovation - ecco FuturaMente | mille studenti protagonisti a Milano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Istruzione di qualita’, lavoro, parita’ di genere, sostenibilita’ ambientale e lotta al cambiamento climatico: sono i temi al centro di, il nuovo evento dihub organizzato con Civicamente e patrocinato dal comune di, pensato come amplificatore della creativita’ e delle idee delle nuove generazioni. Il 23 maggio gli Ibm Studios diospiteranno circa 1000delle scuole superiori,universitari, talent del calibro de ‘La Fisica Che Ci Piace’, Barbascura X, Clara Soccini, Davide Avolio, Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario e tanti partner che coinvolgeranno i ragazzi in call to action, debate, masterclass e osservatori interattivi. Saranno media partner dell’evento AdnKronos, la Repubblica e Radio partner RdsNext, ...