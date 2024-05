Giannattasio | Il Napoli segue anche Italiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Il rischio è che la testa della Fiorentina possa essere già alla finale della Conference, ma credo che voglia battere ilper assicurarsi un posto in Europa nella prossima stagione. L’appuntamento però è importante,la sfida colla prende sul serio ed è intenzionato a schierare tutti i titolari. L’unica variazione potrebbe essere l’impiego di Arthur al posto di Bonaventura o Mandragora.già con Joe Barone aveva discusso del suo futuro e la sua intenzione non è cambiata. La Fiorentina ha accettato la decisione del tecnicoperchè non intende tenere l’allenatore mal volentieri in ...

