Ghali a Radio Italia Live chiede un minuto di silenzio per la Palestina - Angelina Mango | La vita è preziosa - la frecciatina di Alessandra Amoroso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nessuno ha potuto scoraggiare i diecimila presenti in Piazza Duomo a Milano per l’evento gratuito2024. La pioggia battente, che ha creato diversi disagi in tutta la città e nell’hinterland, non ha fermato la musica. È stata Noemi, elegantissima, ad aprire la serata su un palco bagnato. “Ce la prendiamo insieme la pioggia”, ha detto la cantante per poi intonare “Glicine”, “Non ho bisogno di te” e “Makumba” con Carl Brave. Tra i momenti più toccanti l’appello di. L’artista, infatti, ha voluto fermare l’esibizione per rivolgersi a tutte le persone in piazza per undie di raccoglimento, in memoria delle vittime della guerra in. Al termine ha detto: “Questo è l’unicoche dobbiamo fare, per il ...

