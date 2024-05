Gesesa - interruzione idrica per un guasto improvviso sulla rete | le zone interessate

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica che a causa di un, a partire già dà queste ore si potranno verificare disservizi nell’erogazione quali bassa pressione e mancanza d’acqua in tutte le contrade Nord del comune di Benevento quali: Lammia, Francavilla, Bonavita, Imperatore, Caprarelle, Parte di Contrada Roseto, Parte di Contrada Olmeri, San Giovanni, San Domenico, Mosti, Parte di Contrada San Chirico (parte alta San Chirico), Masseria De Gregorio, La Francesca, Murata, Badessa, Contrada e Torretta.ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Gesesa, interruzione idrica nelle contrade Nord di Benevento per un guasto improvviso sulla rete - Gesesa, interruzione idrica nelle contrade Nord di Benevento per un guasto improvviso sulla rete - GESESA comunica che, a causa di un guasto improvviso sulla rete, a partire già dà queste ore si potranno verificare disservizi nell’erogazione quali bassa pressione e mancanza d’acqua in tutte le cont ...

Guasto elettrico, il tram si ferma. Disagi per i passeggeri a Padova - guasto elettrico, il tram si ferma. Disagi per i passeggeri a Padova - E’ successo alle 13 di martedì 14 maggio. Il mezzo era in servizio nel tratto fra Pontevigodarzere e l’Arcella. Attivati i bus sostitutivi ...

Lido di Fermo, barca in fiamme per un guasto, in due si si salvano gettandosi subito in mare. Ecco cosa è accaduto - Lido di Fermo, barca in fiamme per un guasto, in due si si salvano gettandosi subito in mare. Ecco cosa è accaduto - FERMO - Allarme nella mattinata di ieri per una barca in fiamme in mare al confine fra Lido di Fermo e Porto San Giorgio, altezza del grattacielo. La ...