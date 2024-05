Il ct della Germania , Julian Nagelsmann , ha di recente rinnovato il suo contratto con la Federcalcio tedesca fino al 2026, in vista di Euro 2024 e dei Mondiali 2026, e ne ha parlato in un’intervista a Magenta TV: “Ho deciso consapevolmente di ...

La Germania ha reso nota la lista dei convocati in vista dell’Europeo casalingo. Per l’occasione Julian Nagelsmann ha deciso di taglia re alcuni nomi importanti: assenti infatti Mats Hummels e Leon Goretzka, Serge Gnabry, Niklas Sule e Timo Werner. ...

Germania, Nagelsmann: 'Ho pagato l'arbitro per far eliminare il Bayern Monaco' - germania, nagelsmann: 'Ho pagato l'arbitro per far eliminare il Bayern Monaco' - Julian nagelsmann, commissario tecnico della germania, ha parlato di molti temi nella sua conferenza stampa tenuta su YouTube dopo la pubblicazione dei 27 convocati.

Germania, i convocati per gli Europei: fuori Goretzka, Brandt, Hummels e Thiaw - germania, i convocati per gli Europei: fuori Goretzka, Brandt, Hummels e Thiaw - nagelsmann ha preferito confermare in blocco il gruppo che ... dal c.t. tedesco e scenderanno a 26 dopo le amichevoli con Ucraina e Grecia di giugno. La germania è reduce da due eliminazioni ai ...

Germania, Nagelsmann annuncia la lista per gli Europei: fuori Hummels - germania, nagelsmann annuncia la lista per gli Europei: fuori Hummels - nagelsmann ha nominato una rosa provvisoria di 27 giocatori. Resta, dunque, ancora un giocatore da escludere. Il tecnico puo' apportare modifiche fino al 7 giugno.