Georgia - la legge anti-ong non è così strampalata | perché la ritengo legittima

(Di giovedì 16 maggio 2024) In questi giorni il parlamentono ha approvato 84 voti a 30 – in terza lettura – unache che obbliga le organizzazioni non governative e i media che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero a registrarsi come organizzazione che promuove gli interessi di una potenza straniera. Si prevede una multa per aver evaso la registrazione. Questaserve a rendere evidente un fenomeno inaccettabile per qualunque democrazia e cioè che associazioni lautamente finanziate dall’estero possano presentarci come espressione della società civile e nel contempo operare per conto terzi a modificare o sovvertire la situazione del paese. Non si tratta quindi a mio parere di una, soprattutto in un paese come lache su poco più di 3 ...