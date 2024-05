Gatti esulta con la sciarpa ‘Inter ti odio’ - Materazzi risponde con uno sfottò | è l’ossessione della Juve

Ancora Marco Materazzi . L`ex difensore dell`Inter del Triplete ci è andato giù pesante dopo aver visto una foto in particolare del difensore...

Gatti e la sciarpa anti-Inter, Materazzi non ci sta: "Meglio un anno da leoni che 100 da..." - Gatti e la sciarpa anti-Inter, materazzi non ci sta: "Meglio un anno da leoni che 100 da..." - Stavolta è toccato a Federico Gatti, che secondo un'immagine che sta diventando virale sulle pagine dedicate ai tifosi nerazzurri avrebbe festeggiato la vittoria della Coppa Italia mostrando ai tifosi ...

