Gaetano Di Vaio ricoverato in gravissime condizioni | il produttore di Gomorra ha avuto un incidente in scooter

(Di giovedì 16 maggio 2024)Di, notocinematografico napoletano di 56 anni, è stato coinvolto in un gravestradale avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 maggio in via Santa Maria a Cubito, a Qualiano. Il regista della serie “” ha perso il controllo del suo. Le cause dell’sono ancora in fase di chiarimento. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri della stazione del comune campano. Intervenuti sul posto, i soccorritori del 118 hanno trasportato Did’urgenza al pronto soccorso dell‘ospedale San Giuliano, dove è attualmentein prognosi riservata. Diè una figura emblematica nel panorama cinematografico, noto per il suo lavoro dietro la camera e davanti allo ...

