Furiosa - la recensione | ammiratel - ammiriamola di nuovo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Abbiamo ancora la bocca secca per tutta quella polvere. Una bocca arida che nasconde un sorriso inebetito che non si arrugginisce. Nello specchietto retrovisore cerchiamo Max Max: Fury Road, ma non lo vediamo. Un film che va troppo veloce per diventare un vecchio ricordo. Sono passati quasi 10 anni, eppure abbiamo ancora il suo fiato sul collo. Ricordiamo ancora tutto: la tachicardia, l’esaltazione e un George Miller in stato di (dis)grazia che ci regala un’esperienza visiva frastornante. Puro cinema primitivo e anarchico, che vive solo di immagini in movimento. Senza bisogno di altro. Senza bisogno di orpelli come una trama a sostegno di un lungo inseguimento fatto di pura goduria. Sì, Mad Max: Fury Road è stato senza dubbio il più grande capolavoro dei nostri anni Dieci. Capite bene che un prequel/spin-off di un film del genere parte sfavorito in partenza. E invece vi rassicuriamo ...