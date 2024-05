Furiosa | A Mad Max Saga - la recensione | Che prequel! Che splendido prequel!

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il film:: A Mad Max, 2024. Regia: George Miller. Cast: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Lachy Hulme, Tom Burke. Genere: Azione. Durata: 148 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in anteprima stampa, in lingua originale. Trama: In un mondo post-apocalittico,, rapita da bambina, cerca vendetta nei confronti del signore della guerra Dementus. A chi è consigliato? In primis, a chi ha amato Fury Road nel 2015. Ma poi a tutti coloro che cercano un action adrenalinico e originale. O, più semplicemente, a chi cerca un’esperienza cinematografica indimenticabile. Nel 2015, George Miller ha regalato al mondo Mad Max: Fury Road, innescando una rivoluzione nel cinema d’azione e portando gli standard del genere a nuove vette epiche. Oggi, con il suo ultimo capolavoro ...

