Furia Allegri contro il direttore di Tuttosport | So dove venire a prenderti - ti strappo le orecchie

(Di giovedì 16 maggio 2024) Quando ha capito che era finita (sia la finale di Coppa Italia portata a casa con l’1-0 sull’Atalanta, sia la sua seconda esperienza alla Juventus) ha tirato fuori tutta la rabbia che covava da tempo e ne ha avuto per tutti. Massimilianoè esploso:il mondo arbitrale, incarnato dal designatore Rocchi (col quale poi si è chiarito dopo lo sfogo con spogliarello negli ultimi istanti del match),quella parte della società che lo ha fatto fuori da mesi, il Ds Giuntoli in primis (mandato malamente via respingendone gli applausi, evidentemente giudicati ipocriti), ma anchecerta stampa, accusata di averlo massacrato in maniera non giusta, anzi raccontando falsità e alterando la realtà.era così fuori di sé daquasi alle mani con un giornalista nel ...

Allegri perde la testa, insulti e minacce al direttore di Tuttosport: "Ti strappo le 2 orecchie e ti picchio sul muso" - allegri perde la testa, insulti e minacce al direttore di Tuttosport: "Ti strappo le 2 orecchie e ti picchio sul muso" - CALCIO - Il giornalista con cui Max allegri è quasi venuto alle mani nel post-partita di Atalanta-Juventus dell'Olimpico è Guido Vaciago, direttore di Tuttospor ...