Fuori dal fango - Tutto per mio figlio o Colpa delle stelle? La tv del 16 maggio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 16su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “per mio”, con Giuseppe Zeno e Tosca D’Aquino. Campania, metà degli anni Novanta. Raffaele Acampora è un allevatore di conigli che “fa” i mercati, padre di quattro figli. Giuseppe (Peppino) il più grande, ancora adolescente, affascinato dal guadagno facile, inizia a frequentare compagnie poco raccomandabili e non va più a scuola. Raffaele decide di portarlo con sé al mercato, per fargli capire la fatica del lavoro e i sacrifici che lui sta facendo per farlo studiare. Proprio quel giorno, alcune persone si avvicinano per chiedergli il pizzo e lui questa volta, a differenzaaltre, davanti al, non ci sta. Stancocontinue vessazioni da parte dei camorristi, Raffaele ...

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Zelensky: «Situazione a Kharkiv parzialmente stabilizzata». Putin arrivato in Cina - Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Zelensky: «Situazione a Kharkiv parzialmente stabilizzata». Putin arrivato in Cina - L’incontro numero 42 tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin, giovedì 16 e venerdì 17 maggio a Pechino. Una visita che segue di poche ore… Leggi ...

Sky Sport, weekend in diretta con Tennis Roma, Serie B, Premier League, F1 Imola e altro - Sky Sport, weekend in diretta con Tennis Roma, Serie B, Premier League, F1 Imola e altro - Sarà un fine settimana imperdibile quello su Sky Sport e in streaming su NOW che inizia già venerdì 17 maggio con le semifinali degli Internazionali di Roma, il primo playoff di Serie B e le Zebre in ...

L'attentato a Fico, troppa pioggia (nuova allerta oggi), perché salta Meloni-Schlein e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - L'attentato a Fico, troppa pioggia (nuova allerta oggi), perché salta Meloni-Schlein e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Salta il confronto tv fra Meloni e Schlein del 23 maggio su RaiUno. L'Autorità garante delle Comunicazioni ... Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, accusa "ebrei sionisti" di averlo "massacrato" di ...