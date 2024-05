Francesco Storace | i bimbi in gita arruolati dai pro-Gaza

(Di giovedì 16 maggio 2024) Quei bambini avranno avuto sette annidi età. Vanno alle elementari a Chieri, nel torinese, li portano inall'università del capoluogo occupata e li mettono a sfilare, cantare, gridare dietro una bandiera palestinese. Ci sono ancora parole per l'uso strumentale della più tenera infanzia? E meno male che c'è un ministro come Giuseppe Valditara che vuole vederci chiaro ordinando un'ispezione alla scuola elementare: accertare i fatti e appurare eventuali responsabilità dei docenti dell'istituto scolastico. Silenzio glaciale nel mondo politico, non si vuole sfidare l'ira degli antisemiti in circolazione, mentre l'unico a considerare «ottima» l'iniziativa del ministro è Roberto Vannacci. Già in mattinata il generale aveva pubblicato il video dell'Intifada dei bambini delle elementari con una sua chiosa:«Condizionare politicamente i bambini sin dalla loro più tenera ...

esce l’album PASTICHE di DE Gregori Zalone , l’atteso progetto composto da quindici brani in cui la voce di Francesco De Gregori è accompagnata al pianoforte da Checco Zalone che, per la prima volta, sveste i panni di attore per indossare quelli di ...

Dove andare in vacanza a Giugno in Italia 12 mete da scoprire - Dove andare in vacanza a Giugno in Italia 12 mete da scoprire - Questo è il periodo perfetto per pianificare una vacanza: l'inizio dell'estate ti permetterà di scoprire mete incantevoli e non affollate. Giugno è il mese perfetto per iniziare l'estate con una vacan ...

Un mese di spettacoli a Latina con le scuole d’arte NDS e FAP - Un mese di spettacoli a Latina con le scuole d’arte NDS e FAP - Tra il Teatro Moderno e il Teatro San francesco di Latina si terrà la maratona teatrale ... Un gruppo di ragazze si perde nel bosco in piena notte durante una gita. Non trovando più la strada per ...

Yamaha X-Max 250 (2007 - 09) usata a Torino - Yamaha X-Max 250 (2007 - 09) usata a Torino - SCOOTER OTTIMO PER LA CITTA' E ADATTO ANCHE ALLE GITE FUORI PORTA, PARABREZZA ALTO, TAGLIANDATO ALLA VENDITA, PASTIGLIE ANT E POST NUOVE. GARANZIA, FINANZIABILE ANCHE INTERAMENTE. SPEDIZIONE A DOMICIL ...