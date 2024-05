FOTO – L’Inter festeggia lo scudetto con… una torta! Da uno chef a un altro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 16 maggio 2024)ha vinto loil 22 aprile, nel derby col Milan, e lo celebrerà al meglio domenica con la consegna della coppa. Ma c’è già qualcosa di speciale ad Appiano Gentile: una! COSA STA CUCINANDO? – Ad Appiano Gentile oggi è spuntata una. Enorme, possente e maestosa. Perre il ventesimodel, conquistato aritmeticamente ventiquattro giorni fa nell’indimenticabile derby col Milan. E a riceverla non poteva che essere Simone Inzaghi, visto come pera stagione si è giocato con gusto su “cosa stesse cucinando il Demone di Piacenza”. A consegnare il regalo per tutta la squadra, da lui stesso realizzato, il pasticcere tedesco (ma da anni in Italia) Ernst Knam, noto per le sue numerose apparizioni in TV. E con ...