FOTO | Eddie Kingston con il tutore al ginocchio - confermato l’infortunio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Come vi abbiamo riportato,non potrà prendere parte all’Anarchy In The Arena Match di Double Or Nothing e a sostituirlo sarà Darby Allin, come parte del Team AEW. Hanno trovato, dunque, conferma le voci sulpatito dal “Mad King” in quel di NJPW Strong Resurgence, quando, a seguito di un brain buster per mano di Gabe Kidd, ha sbattuto violentemente ilsulle transenne che separano il pubblico dal ring.fermato dalIeri notte a Dyanmite sono arrivate conferme suldiche dovrà saltare Double or Nothing. Al momento l’entità del problema alnon è nota, con il “Mad King” che dovrà sottoporsi agli ...

Uno dei grandi temi in AEW in questo periodo è il ruolo della nuova Elite che sta cercando piano piano di assumere il controllo degli show. Per contrastare Nicolas e Matthew Jackson, Jack Perry e Kazuchida Okada si sono proposti gli FTR e la ...

