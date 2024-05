Forteto - la setta di Stato | la sentenz - il risarcimento

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il casosarà oggetto nelle prossime settimane di un’inchiesta parlamentare. Intanto ricostruiamo alcuni di quei terribili momenti traa,e la parola alle vittime Ilnasce come una comunità per ragazzi disabili e in affido. Ma a quarant’anni dalla sua nascita sono emerse verità inaccettabili, gli orrori che vi si consumavano ai danni di adolescenti abusati sessualmente e psicologicamente. Nel 2019 è arrivata dalla Cassazione la condanna definitiva per Rodolfo Fiesoli, 78 anni, il ‘profeta’ e fondatore della comunità ‘Il’ per minori disagiati a Vicchio del Mugello, in provincia di Firenze. Per lui 14 anni e dieci mesi di carcere. Per diversi anni Ilè stata considerata una delle principali comunità di recupero per minori che provenivano ...