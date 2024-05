Formia Boom Dalla Occupazione alla Liberazione - studenti in visita alla mostra

(Di giovedì 16 maggio 2024)– Diversi istituti scolastici del territorio stannondo in questi giorni la”, nell’ambito delle numerose iniziative inserite all’interno dell’80° Anniversario delladella Città di, organizzate dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, in stretta condivisione con gli AssessoratiCultura e al Turismo e in collaborazione L'articolo Temporeale Quotidiano.

Cgil Puglia e Camera del Lavoro di Foggia: cordoglio per la scomparsa di Peppino Iannone - Cgil Puglia e Camera del Lavoro di Foggia: cordoglio per la scomparsa di Peppino Iannone - La Cgil Puglia e la Camera del Lavoro di Foggia esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Peppino Iannone, grande ...

"Boom Dalla Occupazione alla Liberazione", studenti in visita - "Boom Dalla occupazione alla liberazione", studenti in visita - Un momento importante e suggestivo per i tanti piccoli studenti che hanno osservato da vicino i reperti storici dell'epoca ...

Hamas, noi ancora pronti ad accordo, Israele no e ostacola aiuti - Hamas, noi ancora pronti ad accordo, Israele no e ostacola aiuti - Uno dei leader di Hamas, Mahmoud Al-Mardawi, ha detto all'emittente statale egiziana Al Qahera che "la nostra mano è sempre tesa all' accordo" di cessate il fuoco e scambio tra ostaggi e prigionieri c ...