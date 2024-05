Formez - al via ' Pa ok! - sfida sui progetti più innovativi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Parte "Pa OK! Insieme per creare valore pubblico", il contest che premia ipiùdelle pubbliche amministrazioni. Le candidature possono essere inoltrate sulla piattaforma www.paok..it fino alle 23:59 del 2 settembre 2024. Il contest è stato voluto dal Dipartimento della Funzione pubblica e attuato dalPa, in collaborazione con Sda Bocconi School of Management, nell'ambito deiPnrr. Sette sono le aree d'azione deicandidabili: efficientamento energetico; sostenibilità e transizione ecologica; digitalizzazione; innovazione sociale, inclusione, fragilità; lavoro e sviluppo economico; innovazione gestionale; semplificazione amministrativa. Tutti i partecipanti riceveranno un rapporto strutturato sui punti di forza e di debolezza del progetto ...

