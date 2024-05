Fognini-Zeppieri oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Challenger Torino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Fabiose la vedrà contro Giulionel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo piemontese. Il veterano ligure è reduce dal Masters 1000 di Roma, dove si è arreso nel secondo round contro il bombardiere californiano. Sul suo cammino trova subito il giovane laziale che, dopo aver perso nel turno decisivo delle qualificazioni contro il mancino svizzero Marc-Andrea Huesler, è stato ripescato in tabellone in qualità di lucky loser. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti da registrare a qualsiasi livello, conche partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è un ottavo di finale decisamente stimolante contro il sanremese Matteo Arnaldi, terza forza del ...