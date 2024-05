Fiumicino - Daniele Moruzzi torna sul ring | la rinascita di un guerriero

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 16 maggio 2024)– La data del 26 maggio segnerà una svolta decisiva nella vita di. Dopo aver scontato la sua pena nel carcere di Spoleto,uscirà finalmente libero, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Ma non è solo la libertà a renderlo speciale.ha deciso di sfidare se stesso e il suo passato, scegliendo di salire sulproprio il giorno della sua uscita. La sua grinta, la determinazione e la volontà di riscattarsi saranno al centro dell’evento al “Sotto le stelle”. L’appuntamento è fissato per le 19, quando prenderà il via una serata unica nel suo genere. Non sarà solo una serata di boxe, ma un’occasione di emozione e speranza. Sulsi alterneranno tanti dilettanti, pronti a dare il meglio di sé, fino al gran finale che ...