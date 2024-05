Finale Atalanta-Juventus - oltre 7 milioni di spettatori | share del 33 8%

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ladi Coppa Italiadisputata allo stadio Olimpico e trasmessa in diretta da Canale 5 ha raccolto una media di 7.176.000condel 33.8% (primo tempo 7.074.000 e il 31.8%, secondo tempo a 7.265.000 e il 35.7%). La partita è stata decisa da un gol al 4? di Dusan Vlahovic, autore nella ripresa di una seconda rete, annullata per fuorigioco rilevato dal Var. Tra le emozioni anche due legni: uno colpito da Lookman e uno da Miretti. Alla fine è scattata la festa dei bianconeri per la quindicesima Coppa Italia della storia del club. SportFace.