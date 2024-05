Filippo Turetta spiava Giulia Cecchettin con un’app | il delitto pianificato per giorni

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il femminicidio di, la giovane studentessa di ingegneria biomedica, è un caso che ha scosso profondamente l’Italia, mettendo in luce le dinamiche oscure e tragiche della violenza di genere.fu brutalmente assassinata l’11 novembre dell’anno scorso, e il suo corpo fu ritrovato solo una settimana dopo vicino al lago di Barcis, in Friuli. L’ex fidanzato,, 23 anni, è al centro delle indagini e ora rischia l’ergastolo. Leggi anche:rischia l’ergastolo: chiuse le indagini Le indagini, chiuse dalla procura di Venezia, hanno rivelato un quadro agghiacciante:seguiva ogni movimento ditramite-spia installata sul suo cellulare, controllando ...

