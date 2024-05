Fifa - presentate proposte contro il razzismo negli stadi | Servono misure globali

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’organo di governo del calcio mondiale, la, ha reso noti tutti gli sforzi fatti per garantire un approccio globale più congiunto alla lotta al, inclusa la creazione di un gesto standard con le mani incrociate che i giocatori possono utilizzare per comunicare un incidente razzista. La proposta “Global Stand Against Racism”, che secondo laè il risultato di un’ampia consultazione con giocatori e giocatrici di tutto il mondo, sarà presentata venerdì a tutte le 211 federazioni nazionali al Congressodi Bangkok. Il primo “pilastro” della proposta prevede che ildiventi un reato specifico in tutte le associazioni, oltre a codici disciplinari su base obbligatoria che dovrebbero prevedere norme specifiche e severe sanzioni, comprese le partite perse a tavolino. Invita, ...

Oltre quattrocento mila messaggi razzisti o offensivi bloccati : questo il bilancio di due anni del servizio di protezione dei social media, lanciato dalla Fifa , in occasione del Mondiale Qatar 2022 per “aiutare giocatori, squadre e dirigenti a ...

Alluvione in Veneto, ampie zone sott’acqua dopo l’esondazione del canale Guà: le immagini dall’elicottero dei Vigili del fuoco - Alluvione in Veneto, ampie zone sott’acqua dopo l’esondazione del canale Guà: le immagini dall’elicottero dei Vigili del fuoco - Da ieri sera i vigili del fuoco di Verona hanno effettuato circa 50 interventi per allagamenti e smottamenti che hanno colpito in particolare la zona dell’est sud/est Veronese. Non risultano persone f ...

Nuova regola anti-razzismo nel calcio: ai calciatori basterà fare un gesto per fermare la partita - Nuova regola anti-razzismo nel calcio: ai calciatori basterà fare un gesto per fermare la partita - La fifa annuncia misure molto più severe nella lotta al razzismo. Fondamentali saranno anche i calciatori che usando le mani avranno la possibilità di segnalare degli episodi di razzismo con un gesto.

Calcio: Fifa presenta proposte contro razzismo, gesto globale standard per i giocatori - Calcio: fifa presenta proposte contro razzismo, gesto globale standard per i giocatori - Bangkok, 16 mag. (Adnkronos) - L'organo di governo del calcio, la fifa, ha reso noto gli sforzi per garantire un approccio globale più congiunto alla lotta al razzismo, inclusa la creazione di un gest ...