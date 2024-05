Fiera Milano e il nuovo impianto fotovoltaico da record | Come togliere dalla strada la CO2 prodotta da diecimila auto

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una superficie ampia45 campi di calcio e 50 mila pannelli solari installati. È l’su tetto più grande d’Italia quello realizzato sui padiglioni di, a Rho. Partito nel 2018, con la nascita di Fair Renew – joint venture tra A2a e Fondazione– il progetto è diventato realtà. Con una produzione di 21,6 Gwh – pari al consumo di quasi 8.000 famiglie – e una potenza installata di 18 MWp, l’energia rinnovabile generata dall’andrà a coprire una parte dei fabbisogni del quartiere espositivo di Rho, mentre il restante della quota sarà immessa in rete. Le tonnellate di Co2 risparmiate sono quasi 10 mila, “èl’equivalente di Co2 ...

