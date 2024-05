Fico grave ma stabile Il presidente slovacco Pellegrini | l’ho visto - è scampato alla morte per un soffio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le condizioni del primo ministro, Robert, vittima di un attentato messo a segno ieri da un 71enne armato, restano “gravi”, ma sono “stabili”. «La sua capacità di comunicare è limitata». A dare l’ultimo aggiornamento sullo stato in cui versa il premier di Bratislava è il ministro della Difesa, Robert Kalinak, secondo quanto riportato dal sito dell’emittente locale Ta3. «I medici sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni» e «sono in corso ulteriori azioni per migliorarle. Purtroppo però rimangono gravi», ha affermato Kalinak, senza confermare se – come diffuso da alcuni media slovacchi – il primo ministro debba sottoporsi a un nuovo intervento o meno. «Purtroppo non possiamo parlare di prognosi positiva per ora perché le ferite sono molto estese e il corpo sta reagendo con difltà. Ma ...