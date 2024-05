La cessazione di rapporto di lavoro avviene principalmente in due modi. Il primo prevede la volontà del datore, ovvero il licenziamento. Il secondo invece quella del dipendente, ovvero le dimissioni. Seppur meno comune, esiste una terza via da ...

Durante gli ultimi lavori della Cop28, la Fao ha presentato un importante rapporto sulle emissioni di gas relative al bestiame e agli allevamenti. Nulla di strano se non fosse che i dati presentati sono stati ampiamente distorti secondo le ...

Save the Children lancia l'allarme con il rapporto "Le Equilibriste - La maternità in Italia 2024": una donna su cinque abbandona il lavoro dopo la maternità , il tasso di natalità è ai minimi storici e l' Italia è il Paese europeo con l'età media ...

Festival Lavoro, Giani: "Serve rapporto forte con i consulenti del lavoro" - "Il lavoro di squadra che dobbiamo sviluppare ai vari livelli istituzionali necessita di un rapporto forte con i consulenti del lavoro, perché il lavoro sia un diritto, ma consenta anche di trovare qu ...

Tancredi Palmeri: 'La Juventus valuta interruzione anticipata del rapporto con Allegri' - "La Juventus valuta interruzione anticipata del rapporto con Allegri" questa è la notizia rivelata ... Direi che con ieri sera Allegri si è creato un grosso problema nel trovare datori di lavoro di ...

I giovani Sono loro i maggiori sostenitori del non profit - Il nuovo rapporto "Donare 3.0" mette in luce che le nuove generazioni sono quelle che contribuiscono di più al volontariato e alle donazioni ...