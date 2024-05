Festival di Cannes - i look delle star sul red carpet

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 16 maggio 2024) Pronti, partenza, via: è iniziato ildi. Quasi due settimane di cene, feste e, ovviamente, red. L’importante manifestazione cinematografica richiama in Costa Azzurra una miriade di. Per farsi notare, in Croisette bisogna andare. E allora spazio a abiti ricercati, gioielli da principessa e accessori cattura-sguardi: ecco ifamose. Seconda serata Anya Taylor-Joy77 entra nel vivo e la competizione per isi fa agguerrita. Dopo un arrivo da diva d’altri tempi, Anya Taylor-Joy ha stregato tutti anche sul red, presentandosi con un abito color champagne di Dior ricoperto di micropaillettes. I magnifici gioielli Tiffany & Co. completavano questa mise da principessa ...