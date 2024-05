Festival di Cannes 2024 - il secondo red carpet è per Anya Taylor-Joy

Pronti, partenza, via: è iniziato il Festival di Cannes . Quasi due settimane di cene, feste e, ovviamente, red carpet . L’importante manifestazione cinematografica richiama in Costa Azzurra una miriade di star . Per farsi notare, in Croisette bisogna ...

Non è maggio senza… il Festival di Cannes. L’appuntamento cinematografico porta in Costa Azzurra le star di tutto il mondo. Se sul red carpet e agli eventi collaterali le famose danno il meglio in quanto a look, anche gli outfit per l’arrivo in ...