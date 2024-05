Festival dell’economia A Trento per porsi le domande giuste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Quattro giorni imperdibili e a cui prenderanno parte cinque premi Nobel, 22 Ministri, oltre 80 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 economisti di fama nazionale e internazionali, 60 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali, 40 relatori internazionali, 57 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali. Sta per partire ala diciannovesima edizione delche, dal 23 al 26 maggio, vede per il terzo anno consecutivo il Gruppo 24 ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia Autonoma, con il contributo del Comune e dell’Università di. Quanto sta accadendo a livello globale – tra 60 guerre nel mondo ed elezioni in 76 Paesi – giustifica sempre più la domanda Quo vadis? I ...