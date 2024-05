Festa Bologna Champions - c’è l’ufficialità | pullman scoperto il 22 maggio

(Di giovedì 16 maggio 2024), 162024 – Era nell’aria già da ieri, ora è arrivata ancheda parte del: sarà mercoledì 22laper laLeague conquistata dai rossoblù. ©massimogennari202 Ilcon la squadra partirà dallo stadio Dall’Ara alle 19.30, più precisamente dal piazzale antistante la curva Bulgarelli, il cuore pulsante del tifo rossoblù. Il percorso che abitualmente migliaia di sostenitori fanno per raggiungere lo stadio sarà fatto quindi in senso inverso dalla squadra per abbracciare tutta la città al termine di questa stagione storica. La squadra raggiungerà poi piazzare, dove ilsi trasformerà in un palco sul quale giocatori e ...

l 24 maggio : festa di tesseramento a Potere al Popolo . Per cambiare questo mondo serve alzarsi, rimboccarsi le maniche e attivarsi! Per riuscirci è bene farlo insieme. Ci spetta un mondo in cui tutte e tutti possiamo vivere felici, esprimendo ...

Ceri, brividi all'arrivo in basilica dopo due pendute in una corsa pazzesca - Ceri, brividi all'arrivo in basilica dopo due pendute in una corsa pazzesca - GUBBIO - Brividi forti, dai Ceri, per tutta la giornata. Sono diventati fortissimi i brividi all’arrivo in basilica sul monte Ingino, dove - dopo una decina di minuti per affrontare i ...

A Cantalice tutto pronto per festeggiare San Felice: il programma - A Cantalice tutto pronto per festeggiare San Felice: il programma - RIETI - Cantalice torna a festeggiare il suo patrono. Come da tradizione, il 18 maggio il paese è mobilitato per celebrare "l'asino dei frati" san Felice, primo cappuccino ...

UFFICIALE – La festa Champions si farà mercoledì’ 22 - UFFICIALE – La festa Champions si farà mercoledì’ 22 - Partirà mercoledì 22 maggio alle 19,30 dallo stadio Dall’Ara il pullman scoperto che porterà il Bologna nel cuore della città per festeggiare la qualificazione alla Champions League insieme a tutti i ...